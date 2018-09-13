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В Полоцке спасатели сняли с дерева пакет. Внутри были недавно родившиеся щенята

13 сентября 2018 06:44
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Новости Беларуси. 11 сентября на дереве в Полоцке был обнаружен пакет с четырьмя щенками. Очевидцы вызвали спасателей.  

В Полоцке спасатели сняли с дерева пакет. Внутри были недавно родившиеся щенята-1

Фото: ok.ru/marina.kartovenkova  

Как сообщается в соцсетях, прибывшие сотрудники МЧС при помощи лестницы сняли пакет. Внутри находились недавно рождённые щенки, которые ещё не открыли глаза.  

В Полоцке спасатели сняли с дерева пакет. Внутри были недавно родившиеся щенята-4

Фото: ok.ru/marina.kartovenkova  

Звонившие в МЧС местные жительницы и спасатели пытались пристроить щенков. В итоге нашлась женщина, собака которой недавно родила и может выкормить щенят.  

Летом 2018 года в Минске из стоявшего автомобиля была выброшена собака.  

После машина уехала, оставив пса на дороге (здесь подробности).  

# Домашние животные # происшествия

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