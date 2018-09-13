В Полоцке спасатели сняли с дерева пакет. Внутри были недавно родившиеся щенята

Новости Беларуси. 11 сентября на дереве в Полоцке был обнаружен пакет с четырьмя щенками. Очевидцы вызвали спасателей.

Как сообщается в соцсетях, прибывшие сотрудники МЧС при помощи лестницы сняли пакет. Внутри находились недавно рождённые щенки, которые ещё не открыли глаза.

Звонившие в МЧС местные жительницы и спасатели пытались пристроить щенков. В итоге нашлась женщина, собака которой недавно родила и может выкормить щенят.

Летом 2018 года в Минске из стоявшего автомобиля была выброшена собака.