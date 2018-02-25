В США немецкая овчарка по кличке Рекс спасла своего 16-летнего хозяина от грабителей

Новости США. В американском городе Де-Мойн грабители несколько раз выстрелили в немецкую овчарку по кличке Рекс, которая защищала своего хозяина.

По сведениям K5 News, инцидент произошёл днём. 16-летний Хавьер Меркадо находился дома вместе с четвероногим другом. Подросток услышал шум и увидел за окном незнакомый автомобиль. Через непродолжительное время внизу было разбито стекло.

На шум побежал Рекс. Следом за лаем послышалось крики злоумышленника: «Собака укусила меня, убери собаку!». Затем пёс вернулся к хозяину. В то же время парень спрятался в шкафу и вызвал полицию.