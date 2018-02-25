Прямой эфир

В США немецкая овчарка по кличке Рекс спасла своего 16-летнего хозяина от грабителей

25 февраля 2018 14:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В американском городе Де-Мойн грабители несколько раз выстрелили в немецкую овчарку по кличке Рекс, которая защищала своего хозяина.  

По сведениям K5 News, инцидент произошёл днём. 16-летний Хавьер Меркадо находился дома вместе с четвероногим другом. Подросток услышал шум и увидел за окном незнакомый автомобиль. Через непродолжительное время внизу было разбито стекло.  

На шум побежал Рекс. Следом за лаем послышалось крики злоумышленника: «Собака укусила меня, убери собаку!». Затем пёс вернулся к хозяину. В то же время парень спрятался в шкафу и вызвал полицию.  

В США немецкая овчарка по кличке Рекс спасла своего 16-летнего хозяина от грабителей-1

Фото: facebook.com/Rex-The-Hero-Dog-174915523285855  

Когда преступники вошли в комнату, где находились Меркадо и Рекс, последний снова атаковал незнакомцев. Грабители выстрелили в собаку несколько раз, после чего он упал. Но к этому моменту уже были слышны полицейские сирены. Злоумышленники скрылись.  

Хавьер прятался в шкафу почти час. Подросток думал, что его четвероногий друг умер, но Рекс выжил. Собаку с огнестрельными ранениями доставили в медицинское учреждение.  

Чтобы оплатить лечение Рекса, на сайте GoFundMe была организована кампания по сбору средств. Там же написано, что в собаку стреляли четыре раза, и три пули попали в цель.  

Семье нужно было 10 тысяч долларов, но за пару дней они собрали 57 тысяч. Было совершено более 2 160 пожертвований.  

Рекс идёт на поправку, и у него даже появилась собственная страница в Facebook.  

# Домашние животные # Хавьер Меркадо

Другие новости рубрики

Все новости
В Великобритании из-за плохой погоды были отменены гонки улиток
25 февраля 2018 12:12

В Великобритании из-за плохой погоды были отменены гонки улиток

Президент Беларуси поздравил Эмира Кувейта с Национальным днём
25 февраля 2018 12:10

Президент Беларуси поздравил Эмира Кувейта с Национальным днём

70 человек пострадали при пожаре на дискотеке в Италии. Что известно о ЧП?
25 февраля 2018 11:58

70 человек пострадали при пожаре на дискотеке в Италии. Что известно о ЧП?