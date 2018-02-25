В США немецкая овчарка по кличке Рекс спасла своего 16-летнего хозяина от грабителей

Новости США. В американском городе Де-Мойн грабители несколько раз выстрелили в немецкую овчарку по кличке Рекс, которая защищала своего хозяина.
По сведениям K5 News, инцидент произошёл днём. 16-летний Хавьер Меркадо находился дома вместе с четвероногим другом. Подросток услышал шум и увидел за окном незнакомый автомобиль. Через непродолжительное время внизу было разбито стекло.
На шум побежал Рекс. Следом за лаем послышалось крики злоумышленника: «Собака укусила меня, убери собаку!». Затем пёс вернулся к хозяину. В то же время парень спрятался в шкафу и вызвал полицию.
Фото: facebook.com/Rex-The-Hero-Dog-174915523285855
Когда преступники вошли в комнату, где находились Меркадо и Рекс, последний снова атаковал незнакомцев. Грабители выстрелили в собаку несколько раз, после чего он упал. Но к этому моменту уже были слышны полицейские сирены. Злоумышленники скрылись.
Хавьер прятался в шкафу почти час. Подросток думал, что его четвероногий друг умер, но Рекс выжил. Собаку с огнестрельными ранениями доставили в медицинское учреждение.
Чтобы оплатить лечение Рекса, на сайте GoFundMe была организована кампания по сбору средств. Там же написано, что в собаку стреляли четыре раза, и три пули попали в цель.
Семье нужно было 10 тысяч долларов, но за пару дней они собрали 57 тысяч. Было совершено более 2 160 пожертвований.
Рекс идёт на поправку, и у него даже появилась собственная страница в Facebook.