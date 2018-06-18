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В Вороновском районе мужчина раздел односельчанина и привязал его к дереву

18 июня 2018 09:03
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Новости Беларуси. В Вороновском районе мужчина отвёз односельчанина в лес, раздел и привязал скотчем к дереву.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, причиной таких действия стала пропажа у подозреваемого бочки и части сельскохозяйственной утвари. В определённый момент гражданин решил проучить несуна. Он заставил мужчину сесть в машину и отправился в лес.  

Там фигурант полностью раздел односельчанина, а затем привязал его скотчем к дереву. Потерпевший утверждал, что ничего не брал. Мужчина ему не поверил и оставил в лесу.  

Через несколько часов потерпевший сумел освободиться, после чего пошёл обратно в деревню, откуда и позвонил в милицию.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».  

Зимой прошлого года в Минске по дороге бегал обнажённый мужчина.  

В таком виде он появился на улице четвёртый раз за пять месяцев – подробнее здесь.  

# Хулиганство # происшествия

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