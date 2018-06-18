В Вороновском районе мужчина раздел односельчанина и привязал его к дереву

Новости Беларуси. В Вороновском районе мужчина отвёз односельчанина в лес, раздел и привязал скотчем к дереву.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, причиной таких действия стала пропажа у подозреваемого бочки и части сельскохозяйственной утвари. В определённый момент гражданин решил проучить несуна. Он заставил мужчину сесть в машину и отправился в лес.

Там фигурант полностью раздел односельчанина, а затем привязал его скотчем к дереву. Потерпевший утверждал, что ничего не брал. Мужчина ему не поверил и оставил в лесу.

Через несколько часов потерпевший сумел освободиться, после чего пошёл обратно в деревню, откуда и позвонил в милицию.

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