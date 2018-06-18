Пенсионерка подозревается в убийстве сожителя под Бобруйском

Новости Беларуси. Вечером 16 июня возле деревни Вербки Бобруйского района в дачном доме пенсионерки было обнаружено тело мужчины с колото-резаной раной.
Как сообщает МВД, погибшим оказался безработный 49-летний сожитель владелицы дома. В ходе расследования стало известно, что между гражданкой и мужчиной начался конфликт после совместного употребления алкогольных напитков.
Женщина взялась за нож. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Пенсионерка задержана.
Весной 2018 года в Березинском районе было обнаружено тело женщины.
Злоумышленник нанёс пенсионерке несколько ударов топором – подробности здесь.