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Пенсионерка подозревается в убийстве сожителя под Бобруйском

18 июня 2018 08:16
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Новости Беларуси. Вечером 16 июня возле деревни Вербки Бобруйского района в дачном доме пенсионерки было обнаружено тело мужчины с колото-резаной раной.  

Как сообщает МВД, погибшим оказался безработный 49-летний сожитель владелицы дома. В ходе расследования стало известно, что между гражданкой и мужчиной начался конфликт после совместного употребления алкогольных напитков.  

Женщина взялась за нож. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Пенсионерка задержана.  

Весной 2018 года в Березинском районе было обнаружено тело женщины.  

Злоумышленник нанёс пенсионерке несколько ударов топором – подробности здесь.  

# Убийство # происшествия

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