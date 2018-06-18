В Пинске при проведении операции пострадал ребёнок. Врача будут судить

Новости Беларуси. В Пинске врача будут судить за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.

По сведениям Генпрокуратуры, медработник обвиняется в том, что 21 ноября 2017 года он при проведении хирургической операции двухлетнему ребёнку использовал электрохирургический генератор, предварительно не удостоверившись в отсутствии легко воспламеняемой жидкости на теле мальчика.

В итоге жидкость загорелась, и ребёнок получил травмы.

Прокурор проверил материалы дела. Он признал, что обвинения обоснованы, достаточно доказательств виновности обвиняемого, а инцидент расследовался всесторонне и беспристрастно. Согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.