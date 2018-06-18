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В Пинске при проведении операции пострадал ребёнок. Врача будут судить

18 июня 2018 09:59
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Новости Беларуси. В Пинске врача будут судить за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.  

По сведениям Генпрокуратуры, медработник обвиняется в том, что 21 ноября 2017 года он при проведении хирургической операции двухлетнему ребёнку использовал электрохирургический генератор, предварительно не удостоверившись в отсутствии легко воспламеняемой жидкости на теле мальчика.  

В итоге жидкость загорелась, и ребёнок получил травмы.  

Прокурор проверил материалы дела. Он признал, что обвинения обоснованы, достаточно доказательств виновности обвиняемого, а инцидент расследовался всесторонне и беспристрастно. Согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий.  

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.  

# Несчастный случай # происшествия

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