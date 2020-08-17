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На пожаре под Чашниками 97-летнюю женщину спас сосед

17 августа 2020 06:49
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Новости Беларуси. 16 августа в Чашникском районе спасатели выезжали на тушение пожара. Горел дом в деревне Лукомль.

Как сообщили в Витебском областном управлении МЧС, когда сотрудники подразделения прибыли на место происшествия, огнём была охвачена крыша постройки. 97-летняя хозяйка дома жила здесь вместе с 63-летним сыном. На момент возгорания его в помещении не было.

На пожаре под Чашниками 97-летнюю женщину спас сосед-1

 Фото: МЧС

На помощь пенсионерке, которая находилась в доме, пришёл её сосед. Мужчина услышал треск шифера. Он зашёл в горящее здание и увидел женщину – она сидела на кровати. Сосед вынес её из дома на свежий воздух.

На пожаре под Чашниками 97-летнюю женщину спас сосед-4

Пострадавших при пожаре нет. Причина возгорания устанавливается.

Огонь уничтожил кровлю дома и потолок. Частично повреждены стены и имущество.

На прошлой неделе мы рассказывали о пожарах в Могилёвской области. В Бобруйском районе человека спасти не удалось (подробнее здесь).

# Пожар в доме # происшествия # Фотофакт

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