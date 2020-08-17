На пожаре под Чашниками 97-летнюю женщину спас сосед
Новости Беларуси. 16 августа в Чашникском районе спасатели выезжали на тушение пожара. Горел дом в деревне Лукомль.
Как сообщили в Витебском областном управлении МЧС, когда сотрудники подразделения прибыли на место происшествия, огнём была охвачена крыша постройки. 97-летняя хозяйка дома жила здесь вместе с 63-летним сыном. На момент возгорания его в помещении не было.
На помощь пенсионерке, которая находилась в доме, пришёл её сосед. Мужчина услышал треск шифера. Он зашёл в горящее здание и увидел женщину – она сидела на кровати. Сосед вынес её из дома на свежий воздух.
Пострадавших при пожаре нет. Причина возгорания устанавливается.
Огонь уничтожил кровлю дома и потолок. Частично повреждены стены и имущество.
На прошлой неделе мы рассказывали о пожарах в Могилёвской области. В Бобруйском районе человека спасти не удалось (подробнее здесь).