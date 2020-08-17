На пожаре под Чашниками 97-летнюю женщину спас сосед

Новости Беларуси. 16 августа в Чашникском районе спасатели выезжали на тушение пожара. Горел дом в деревне Лукомль.

Как сообщили в Витебском областном управлении МЧС, когда сотрудники подразделения прибыли на место происшествия, огнём была охвачена крыша постройки. 97-летняя хозяйка дома жила здесь вместе с 63-летним сыном. На момент возгорания его в помещении не было.