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В Минском районе из канализационного колодца спасены двое мужчин

16 августа 2020 10:04
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Новости Беларуси. 15 августа около половины третьего дня в деревне Околица Минского района двое мужчин застряли в колодце.

По сведениям МЧС Беларуси, два человека на территории частного дома проводили работы по гидроизоляции внутри очистного канализационного колодца. В какой-то момент мужчины почувствовали недомогание, попытались подняться наверх, но не смогли.

В Минском районе из канализационного колодца спасены двое мужчин -1

Фото: МЧС Беларуси 

Прибывшие спасатели с использованием пояса и спасательной верёвки помогли пострадавшим выбраться на свежий воздух. После осмотра медиками мужчины были госпитализированы с предварительным диагнозом «отравление неизвестными веществами».

В Минском районе из канализационного колодца спасены двое мужчин -4

Фото: МЧС Беларуси 

Месяцем ранее в Могилёве спасатели пришли на помощь ребёнку. Он упал в канализационный колодец глубиной 4 метра – подробнее здесь.

# Спасение # происшествия

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