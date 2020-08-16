В Минском районе из канализационного колодца спасены двое мужчин

Новости Беларуси. 15 августа около половины третьего дня в деревне Околица Минского района двое мужчин застряли в колодце.
По сведениям МЧС Беларуси, два человека на территории частного дома проводили работы по гидроизоляции внутри очистного канализационного колодца. В какой-то момент мужчины почувствовали недомогание, попытались подняться наверх, но не смогли.
Прибывшие спасатели с использованием пояса и спасательной верёвки помогли пострадавшим выбраться на свежий воздух. После осмотра медиками мужчины были госпитализированы с предварительным диагнозом «отравление неизвестными веществами».
Месяцем ранее в Могилёве спасатели пришли на помощь ребёнку. Он упал в канализационный колодец глубиной 4 метра – подробнее здесь.