В Гродненской области столкнулись мопед Hors и легковушка Audi
Новости Беларуси. 15 августа около пяти вечера в Гродненской области столкнулись мопед и легковушка.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 66-летний водитель Hors 056 двигался по дороге Любча – Новогрудок – Дятлово. На 20 км при выезде со второстепенной дороги мопед врезался в Audi 80. Автомобиль ехал со стороны городского посёлка Любча.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
В результате аварии мопедист повредил колено и получил ушибы, мужчина был доставлен в больницу. Отмечается, что оба участника ДТП – жители Новогрудка, они были трезвыми. Ведётся проверка.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
В конце июля в Вороновском районе велосипедист не пропустил скутер. В результате столкновения мужчина получил перелом бедра – здесь подробности.