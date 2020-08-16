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В Гродненской области столкнулись мопед Hors и легковушка Audi

16 августа 2020 06:28
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Новости Беларуси. 15 августа около пяти вечера в Гродненской области столкнулись мопед и легковушка.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 66-летний водитель Hors 056 двигался по дороге Любча – Новогрудок – Дятлово. На 20 км при выезде со второстепенной дороги мопед врезался в Audi 80. Автомобиль ехал со стороны городского посёлка Любча.

В Гродненской области столкнулись мопед Hors и легковушка Audi-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

В результате аварии мопедист повредил колено и получил ушибы, мужчина был доставлен в больницу. Отмечается, что оба участника ДТП – жители Новогрудка, они были трезвыми. Ведётся проверка.

В Гродненской области столкнулись мопед Hors и легковушка Audi-4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

В конце июля в Вороновском районе велосипедист не пропустил скутер. В результате столкновения мужчина получил перелом бедра – здесь подробности.

# Авария в Гродненской области # происшествия

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