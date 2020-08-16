В Гродненской области столкнулись мопед Hors и легковушка Audi

Новости Беларуси. 15 августа около пяти вечера в Гродненской области столкнулись мопед и легковушка.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 66-летний водитель Hors 056 двигался по дороге Любча – Новогрудок – Дятлово. На 20 км при выезде со второстепенной дороги мопед врезался в Audi 80. Автомобиль ехал со стороны городского посёлка Любча.