На перекрёстке в Бресте Honda врезалась в дом, водитель погиб

Новости Беларуси. 16 августа около половины шестого утра в Бресте произошла смертельная авария.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 34-летний минчанин за рулём Honda двигался по улице Ленина. На перекрёстке с улицей Гоголя иномарка выехала на левый тротуар и врезалась в дом.