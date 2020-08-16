На перекрёстке в Бресте Honda врезалась в дом, водитель погиб
Новости Беларуси. 16 августа около половины шестого утра в Бресте произошла смертельная авария.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 34-летний минчанин за рулём Honda двигался по улице Ленина. На перекрёстке с улицей Гоголя иномарка выехала на левый тротуар и врезалась в дом.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Водитель машины погиб на месте. Будет проведена экспертиза, которая установит физическое состояние мужчины в момент ДТП.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
В начале августа в Скиделе BMW съехал в кювет. Водитель покинул место аварии, но через некоторое время обратился к медикам – подробности здесь.