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На перекрёстке в Бресте Honda врезалась в дом, водитель погиб

16 августа 2020 08:50
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Новости Беларуси. 16 августа около половины шестого утра в Бресте произошла смертельная авария. 

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 34-летний минчанин за рулём Honda двигался по улице Ленина. На перекрёстке с улицей Гоголя иномарка выехала на левый тротуар и врезалась в дом. 

На перекрёстке в Бресте Honda врезалась в дом, водитель погиб -1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Водитель машины погиб на месте. Будет проведена экспертиза, которая установит физическое состояние мужчины в момент ДТП. 

На перекрёстке в Бресте Honda врезалась в дом, водитель погиб -4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В начале августа в Скиделе BMW съехал в кювет. Водитель покинул место аварии, но через некоторое время обратился к медикам – подробности здесь

# Авария в Бресте # происшествия

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