На пожаре в Бобруйском районе погиб человек

Новости Беларуси. За последние сутки на территории Могилёвской области произошло 4 пожара. Спасатели выезжали на тушение огня в Могилёв, Шклов, Бобруйск и Бобруйский район, сообщили в Могилёвском областном управлении МЧС.
На пожаре в Бобруйском районе человек погиб. Подробности не уточняются.
В Бобруйске из квартиры по улице Ульяновской удалось спасти двух пенсионеров. Сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме поступило в 13:00. Работники МЧС эвакуировали 81-летнего хозяина квартиры и его 79-летнюю жену. Бригада скорой медицинской помощи осмотрела пожилую пару, после чего её отпустили.
Огнём повреждено имущество в комнате, в квартире закопчены стены и потолок. Среди версий пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
На прошлой неделе в Гомеле девушка спасла из горевшей квартиры соседей двух детей. Их отец в это время был дома – подробнее здесь.