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На пожаре в Бобруйском районе погиб человек

13 августа 2020 06:45
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Новости Беларуси. За последние сутки на территории Могилёвской области произошло 4 пожара. Спасатели выезжали на тушение огня в Могилёв, Шклов, Бобруйск и Бобруйский район, сообщили в Могилёвском областном управлении МЧС.

На пожаре в Бобруйском районе человек погиб. Подробности не уточняются.

На пожаре в Бобруйском районе погиб человек-1

Фото: МЧС

В Бобруйске из квартиры по улице Ульяновской удалось спасти двух пенсионеров. Сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме поступило в 13:00. Работники МЧС эвакуировали 81-летнего хозяина квартиры и его 79-летнюю жену. Бригада скорой медицинской помощи осмотрела пожилую пару, после чего её отпустили.

Огнём повреждено имущество в комнате, в квартире закопчены стены и потолок. Среди версий пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

На прошлой неделе в Гомеле девушка спасла из горевшей квартиры соседей двух детей. Их отец в это время был дома – подробнее здесь.

# Пожар # происшествия

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