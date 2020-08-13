На пожаре в Бобруйском районе погиб человек

Новости Беларуси. За последние сутки на территории Могилёвской области произошло 4 пожара. Спасатели выезжали на тушение огня в Могилёв, Шклов, Бобруйск и Бобруйский район, сообщили в Могилёвском областном управлении МЧС.

На пожаре в Бобруйском районе человек погиб. Подробности не уточняются.