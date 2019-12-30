«Плохие погодные условия и обледенение асфальтового покрытия». Названы версии ДТП под Псковом, в котором пострадали белорусы

Новости Беларуси. Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию с белорусами, пострадавшими в ДТП под Псковом. Сотрудники диппредставительства находятся на связи с местными властями для уточнения деталей произошедшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, авария на трассе Санкт-Петербург – Невель произошла около 3 часов ночи. Автобус, в котором находились 50 человек, направлялось в Санкт-Петербург. В нескольких километрах от населенного пункта Подборовье он съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП травмы получили 24 человека.
Мы связались с управлением МВД России по Псковской области.
Дарья Чистякова, сотрудник пресс-службы УМВД России по Псковской области:
По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, съехал с дороги, и автобус опрокинулся в правый кювет. За рулем автобуса находился мужчина, 1972 года рождения, проживает в Республике Беларусь. В момент аварии он был трезв.
За помощью в медицинские учреждения обратились 16 человек, среди них трое детей.
На данный момент с помощью специальной техники автобус из кювета уже достали, но на месте происшествия по-прежнему работает следственно-оперативная группа.
По предварительной версии, причиной ДТП стали плохие погодные условия и обледенение асфальтового покрытия.
Администрацией Псковской области развернут пункт временного содержания в отеле «Балтхаус». Для родственников пострадавших МЧС России открыло горячую линию. Губернатор Псковской области после ДТП поручил предпринять в регионе дополнительные меры по усилению безопасности пассажирских перевозок.