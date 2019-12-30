«Плохие погодные условия и обледенение асфальтового покрытия». Названы версии ДТП под Псковом, в котором пострадали белорусы

Новости Беларуси. Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию с белорусами, пострадавшими в ДТП под Псковом. Сотрудники диппредставительства находятся на связи с местными властями для уточнения деталей произошедшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, авария на трассе Санкт-Петербург – Невель произошла около 3 часов ночи. Автобус, в котором находились 50 человек, направлялось в Санкт-Петербург. В нескольких километрах от населенного пункта Подборовье он съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП травмы получили 24 человека. Мы связались с управлением МВД России по Псковской области.

Дарья Чистякова, сотрудник пресс-службы УМВД России по Псковской области:

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, съехал с дороги, и автобус опрокинулся в правый кювет. За рулем автобуса находился мужчина, 1972 года рождения, проживает в Республике Беларусь. В момент аварии он был трезв. За помощью в медицинские учреждения обратились 16 человек, среди них трое детей. На данный момент с помощью специальной техники автобус из кювета уже достали, но на месте происшествия по-прежнему работает следственно-оперативная группа. По предварительной версии, причиной ДТП стали плохие погодные условия и обледенение асфальтового покрытия.