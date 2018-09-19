На остановке в Барановичах молодому парню проломили череп

Новости Беларуси. В Барановичах на остановке молодому человеку проломили череп.
Как сообщает «Наш край» со ссылкой на официального представителя Барановичского ГОВД Анастасию Гурскую, происшествие случилось вечером четырнадцатого сентября на остановке.
20-летний местный житель ударил 27-летнего молодого человека ногой в лицо в ходе ссоры. В результате произошедшего мужчина получил травмы. Пострадавшего госпитализировали с переломом лобных костей, множественными переломами костей черепа.
Скорую вызвал друг потерпевшего. Врачи сообщили о случившемся правоохранителям.
Вскоре нападавший был задержан.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения».
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