На остановке в Барановичах молодому парню проломили череп

Новости Беларуси. В Барановичах на остановке молодому человеку проломили череп.

Как сообщает «Наш край» со ссылкой на официального представителя Барановичского ГОВД Анастасию Гурскую, происшествие случилось вечером четырнадцатого сентября на остановке.

20-летний местный житель ударил 27-летнего молодого человека ногой в лицо в ходе ссоры. В результате произошедшего мужчина получил травмы. Пострадавшего госпитализировали с переломом лобных костей, множественными переломами костей черепа.

Скорую вызвал друг потерпевшего. Врачи сообщили о случившемся правоохранителям.

Вскоре нападавший был задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения».