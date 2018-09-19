Опубликовано видео погони со стрельбой за Audi в Минске

Новости Беларуси. В столице водитель автомобиля пытался скрыться от сотрудников ГАИ.

По информации ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось днем восемнадцатого сентября.

В Минском районе водитель Audi (на российской регистрации) не выполнил требование сотрудников ГАИ об остановке и поехал в сторону Минска. По дороге водитель не выполнял неоднократные требования об остановке.

В районе Заславля служебный автомобиль ГАИ не смог продолжить преследование по техническим причинам.

Уже в Минске Audi был замечен сотрудниками ГАИ на улице Тимирязева. Водитель снова не остановился после требования, после чего он повернул в сторону переулка Тучинского на парковку ТЦ «Корона», а затем направился в сторону входа в станцию метрополитена «Молодежная».

Инспектор использовал табельное оружие для остановки автомобиля, так как он создавал угрозу жизни и здоровью граждан. Никто не пострадал в результате применения табельного оружия.

Но эта мера не позволила пресечь противоправные действия водителя (читать далее).

Завершилась погоня на улице Жудро – там автомобиль заблокировали, а водителя задержали. Им оказался 65-летний белорус, имеющий водительское удостоверение соответствующей категории. Мужчина был трезвым. Причину своего поведения не смог объяснить.

Проводится проверка.

На сайте ГУВД Мингорисполкома была опубликована видеозапись погони за автомобилем Audi.