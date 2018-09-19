В Минске задержали мужчину, который превратил зимбабвийские доллары в евро. Как распознать фальшивые деньги?

За родным рублём нужно глядеть в оба: с ведением в обращение денежных билетов образца 2009 года участились случаи подделок. В группе риска – двадцатки, полтинники и сотки.

Александр Кривец, начальник отдела учёта полиграфической продукции Государственного комитета судебных экспертиз:

В поддельном денежном билете отсутствует защитная нить ныряющего типа, который просматривается в виде серебристых сегментов. На поддельном денежном билете отсутствует защитная нить.

Здесь частичное изображение напечатано и с другой стороны. Когда смотреть на просвет, образуется 100. Если же брать фальшивый денежный билет, между этими элементами имеются не пропечатанные участки, то есть, приводят к отсутствию.

Фальшивку выдает и блеклый цвет. Дело в том, что в большинстве случаев белорусские мошенники используют обычный принтер и офисную бумагу. Монеты подделывать дорого и мелковато, да и липовых белорусских рублей в мире всего 4%. Так что распознать отечественную валюту не составит труда, чего не скажешь про российский рубль.

Александр Кривец:

Также встречаются случаи, когда на денежных билетах, которые вышли из обращения, вносятся какие-то изменения, чтобы выдать их за подлинные. 1000 рублей РФ – внесли изменения, наклеили 200 рублей, вырезав её из денежных билетов РБ.

Такие фокусы часто устраивают с пожилыми людьми, которые не привыкли к деноминации и иному дизайну денег. В Минске задержали мужчину, который смог превратить тысячные зимбабвийские доллары в евро. Более того, он покупал за них фрукты и парфюм. И таких махинаций по всему миру – тьма.

Александр Кривец:

Берут денежные билеты других государств, которые вышли из обращения. Например, бразильский крузейро, вносят изменения в номинал, добавляют определённые реквизиты Евросоюза, например, флаг, и выдают за 50 евро.

Из 200 крон сделали 200 евро. Причем, 200 крон ещё не вышли из обращения.

Чтобы не уйти в минус, запомните простое правило: на евро никогда не будет портретов, изображений животных, прекрасных цветов, а вот памятники архитектуры разных стран – свидетельство оригинала.

С долларами такие операции не пройдут. В обращении они с 1928 года и очень узнаваемы, поэтому в зелёном жанре работают гуру. Порой раскусить шедевры под силу только экспертам.

Александр Кривец:

Два денежных билета, внизу – суперподделка, вверху – это подлинный денежный билет, после печати, рельефность, водяные знаки, защитная нить – практически всё идентично. Есть специально защитные элементы, которые также подделаны.

Научились подделывать и новые доллары. Чтобы не оказаться в расфокусе, обратите внимание на 3D-ленту и на изображение. При наклоне оно переливается от зелёного до медного цвета, на фальшивых банкнотах будет лишь лёгкий блеск.