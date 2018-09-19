Прямой эфир

В Минске задержали мужчину, который превратил зимбабвийские доллары в евро. Как распознать фальшивые деньги?

19 сентября 2018 09:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

За родным рублём нужно глядеть в оба: с ведением в обращение денежных билетов образца 2009 года участились случаи подделок. В группе риска – двадцатки, полтинники и сотки.

В Минске задержали мужчину, который превратил зимбабвийские доллары в евро. Как распознать фальшивые деньги?-1

Александр Кривец, начальник отдела учёта полиграфической продукции Государственного комитета судебных экспертиз:
В поддельном денежном билете отсутствует защитная нить ныряющего типа, который просматривается в виде серебристых сегментов. На поддельном денежном билете отсутствует защитная нить.

В Минске задержали мужчину, который превратил зимбабвийские доллары в евро. Как распознать фальшивые деньги?-4

Здесь частичное изображение напечатано и с другой стороны. Когда смотреть на просвет, образуется 100. Если же брать фальшивый денежный билет, между этими элементами имеются не пропечатанные участки, то есть, приводят к отсутствию.

В Минске задержали мужчину, который превратил зимбабвийские доллары в евро. Как распознать фальшивые деньги?-7

Фальшивку выдает и блеклый цвет. Дело в том, что в большинстве случаев белорусские мошенники используют обычный принтер и офисную бумагу. Монеты подделывать дорого и мелковато, да и липовых белорусских рублей в мире всего 4%. Так что распознать отечественную валюту не составит труда, чего не скажешь про российский рубль.

В Минске задержали мужчину, который превратил зимбабвийские доллары в евро. Как распознать фальшивые деньги?-10

Александр Кривец:
Также встречаются случаи, когда на денежных билетах, которые вышли из обращения, вносятся какие-то изменения, чтобы выдать их за подлинные. 1000 рублей РФ внесли изменения, наклеили 200 рублей, вырезав её из денежных билетов РБ.

В Минске задержали мужчину, который превратил зимбабвийские доллары в евро. Как распознать фальшивые деньги?-13

Такие фокусы часто устраивают с пожилыми людьми, которые не привыкли к деноминации и иному дизайну денег. В Минске задержали мужчину, который смог превратить тысячные зимбабвийские доллары в евро. Более того, он покупал за них фрукты и парфюм. И таких махинаций по всему миру – тьма.

В Минске задержали мужчину, который превратил зимбабвийские доллары в евро. Как распознать фальшивые деньги?-16

Александр Кривец:
Берут денежные билеты других государств, которые вышли из обращения. Например, бразильский крузейро, вносят изменения в номинал, добавляют определённые реквизиты Евросоюза, например, флаг, и выдают за 50 евро.

В Минске задержали мужчину, который превратил зимбабвийские доллары в евро. Как распознать фальшивые деньги?-19

Из 200 крон сделали 200 евро. Причем, 200 крон ещё не вышли из обращения.

В Минске задержали мужчину, который превратил зимбабвийские доллары в евро. Как распознать фальшивые деньги?-22

Чтобы не уйти в минус, запомните простое правило: на евро никогда не будет портретов, изображений животных, прекрасных цветов, а вот памятники архитектуры разных стран – свидетельство оригинала.

В Минске задержали мужчину, который превратил зимбабвийские доллары в евро. Как распознать фальшивые деньги?-25

С долларами такие операции не пройдут. В обращении они с 1928 года и очень узнаваемы, поэтому в зелёном жанре работают гуру. Порой раскусить шедевры под силу только экспертам.

В Минске задержали мужчину, который превратил зимбабвийские доллары в евро. Как распознать фальшивые деньги?-28

Александр Кривец:
Два денежных билета, внизу – суперподделка, вверху – это подлинный денежный билет, после печати, рельефность, водяные знаки, защитная нить практически всё идентично. Есть специально защитные элементы, которые также подделаны.

В Минске задержали мужчину, который превратил зимбабвийские доллары в евро. Как распознать фальшивые деньги?-31

Научились подделывать и новые доллары. Чтобы не оказаться в расфокусе, обратите внимание на 3D-ленту и на изображение. При наклоне оно переливается от зелёного до медного цвета, на фальшивых банкнотах будет лишь лёгкий блеск.

В Минске задержали мужчину, который превратил зимбабвийские доллары в евро. Как распознать фальшивые деньги?-34

В Минске задержали мужчину, который превратил зимбабвийские доллары в евро. Как распознать фальшивые деньги?-36

Будьте внимательны! Порой люди даже не замечают банко-приколов.

В Минске задержали мужчину, который превратил зимбабвийские доллары в евро. Как распознать фальшивые деньги?-39

# Фальшивомонетничество # происшествия # Александр Кривец # Фотофакт # общество

Другие новости рубрики

Все новости
60-летняя женщина получила ожоги при сжигании мусора в Дятловском районе
19 сентября 2018 08:28

60-летняя женщина получила ожоги при сжигании мусора в Дятловском районе

Опубликовано видео погони со стрельбой за Audi в Минске
19 сентября 2018 07:40

Опубликовано видео погони со стрельбой за Audi в Минске

Инспекторы стреляли по колёсам. Настоящая погоня развернулась на Кальварийской
18 сентября 2018 18:13

Инспекторы стреляли по колёсам. Настоящая погоня развернулась на Кальварийской