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60-летняя женщина получила ожоги при сжигании мусора в Дятловском районе

19 сентября 2018 08:28
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Новости Беларуси. В Дятловском районе женщина пострадала при сжигании мусора.

По информации МЧС, происшествие случилось днем восемнадцатого сентября. В больницу была доставлена 60-летняя женщина. У нее были диагностированы термические ожоги туловища 2, 3 степени (20% тела).

Пострадавшая получила ожоги в результате неосторожного обращения с огнем при сжигании мусора на территории частного домовладения.

В июне нынешнего года в Вилейском районе произошёл пожар, когда женщина сжигала мусор.

Сгорели дом, автомобиль и сарай с животными (читать далее). 

# Пожар # происшествия

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