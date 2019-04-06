На Могилёвщине при выжигании сухой травы одна пенсионерка погибла, ещё две пострадали

Новости Беларуси. Днём 5 апреля в Могилёвской области при выжигании сухой растительности одна пенсионерка погибла, ещё две получили ожоги.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, все пожары произошли на территориях частных домовладений.

В деревне Янополье Хотимского района погибла 83-летняя женщина. В деревне Жуково Могилёвского района при попытке потушить пожар получила ожоги 1-2 степени (15% тела) 71-летняя гражданка. В деревне Сутоки Чауского района 85-летняя пенсионерка также хотела самостоятельно погасить пламя, однако у неё не получилось. Женщина получила ожоги 1-4 степени (20% тела).

Пенсионерка погибла из-за весеннего пала в Могилёвской области

Пожары ликвидированы, пострадавшие госпитализированы.

Во всех случаях в качестве предполагаемых причин пожаров рассматривается версия неосторожного обращения с огнём при выжигании сухой растительности.

На неделе в Гродненском районе погиб мужчина.