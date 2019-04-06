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На Могилёвщине при выжигании сухой травы одна пенсионерка погибла, ещё две пострадали

06 апреля 2019 12:30
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Новости Беларуси. Днём 5 апреля в Могилёвской области при выжигании сухой растительности одна пенсионерка погибла, ещё две получили ожоги.  

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, все пожары произошли на территориях частных домовладений.  

В деревне Янополье Хотимского района погибла 83-летняя женщина. В деревне Жуково Могилёвского района при попытке потушить пожар получила ожоги 1-2 степени (15% тела) 71-летняя гражданка. В деревне Сутоки Чауского района 85-летняя пенсионерка также хотела самостоятельно погасить пламя, однако у неё не получилось. Женщина получила ожоги 1-4 степени (20% тела).  

Пенсионерка погибла из-за весеннего пала в Могилёвской области  

Пожары ликвидированы, пострадавшие госпитализированы.  

Во всех случаях в качестве предполагаемых причин пожаров рассматривается версия неосторожного обращения с огнём при выжигании сухой растительности.  

На неделе в Гродненском районе погиб мужчина.  

Сельчанин выжигал сухую растительность – подробности здесь.  

# Пожар # происшествия

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