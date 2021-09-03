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Реанимацию проводили 45 минут. В одной из гомельских школ умер ребёнок

03 сентября 2021 19:29
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Новости Беларуси. Трагедия в Гомеле. Ученик 8-го класса одной из школ умер прямо на перемене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реанимацию проводили 45 минут. В одной из гомельских школ умер ребёнок-1

По предварительной информации, мальчику внезапно стало плохо. В этот момент он играл в смартфоне. Первой на помощь пришла школьная медсестра. Незамедлительно прибыла и скорая помощь. Реанимационные действия, длившиеся 45 минут, к сожалению, результатов не дали. Спасти ребенка не удалось.

Реанимацию проводили 45 минут. В одной из гомельских школ умер ребёнок-4

Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области:
Гомельским городским отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти 14-летнего подростка. Следователи опрашивают одноклассников, а также администрацию школы. Изъято личное дело и истребована медицинская документация по месту жительства. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Все обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливаются Следственным комитетом.

# Гибель детей # происшествия # Мария Кривоногова # Фотофакт

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