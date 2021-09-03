Реанимацию проводили 45 минут. В одной из гомельских школ умер ребёнок

Новости Беларуси. Трагедия в Гомеле. Ученик 8-го класса одной из школ умер прямо на перемене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Трагедия в Гомеле. Ученик 8-го класса одной из школ умер прямо на перемене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительной информации, мальчику внезапно стало плохо. В этот момент он играл в смартфоне. Первой на помощь пришла школьная медсестра. Незамедлительно прибыла и скорая помощь. Реанимационные действия, длившиеся 45 минут, к сожалению, результатов не дали. Спасти ребенка не удалось.
Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области:
Гомельским городским отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти 14-летнего подростка. Следователи опрашивают одноклассников, а также администрацию школы. Изъято личное дело и истребована медицинская документация по месту жительства. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Все обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливаются Следственным комитетом.