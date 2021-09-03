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Авария в Клецком районе. Toyota при обгоне попала под погрузчик

03 сентября 2021 14:00
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Новости Беларуси. ДТП в Клецком районе. Водитель и пассажир легковушки в больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Авария в Клецком районе. Toyota при обгоне попала под погрузчик-1

Происшествие случилось в агрогородке Голынка на 27-м километре трассы Р13 Клецк – Лунинец. Водитель Toyota во время обгона выехал на встречку и попал под погрузчик.

Авария в Клецком районе. Toyota при обгоне попала под погрузчик-4

Он получил множественные ушибы и переломы, у его пассажира подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Оба госпитализированы.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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