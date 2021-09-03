Авария в Клецком районе. Toyota при обгоне попала под погрузчик

Новости Беларуси. ДТП в Клецком районе. Водитель и пассажир легковушки в больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Происшествие случилось в агрогородке Голынка на 27-м километре трассы Р13 Клецк – Лунинец. Водитель Toyota во время обгона выехал на встречку и попал под погрузчик.