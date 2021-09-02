Hyundai не уступил дорогу МАЗу в Минском районе – водитель и пассажир иномарки в больнице

Новости Беларуси. Авария в Минском районе, есть пострадавшие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

46-летняя женщина за рулем Hyundai, выезжая со второстепенной дороги, не уступила 42-летнему водителю МАЗ, который двигался по главной дороге со стороны Минска в направлении Колодищей. В результате машины столкнулись. В ДТП пострадали 12-летний пассажир Hyundai и водитель – мать несовершеннолетнего. Установлено, что ребенок был пристегнут ремнем безопасности. Пострадавшие госпитализированы.