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Hyundai не уступил дорогу МАЗу в Минском районе – водитель и пассажир иномарки в больнице

02 сентября 2021 15:06
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Новости Беларуси. Авария в Минском районе, есть пострадавшие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Hyundai не уступил дорогу МАЗу в Минском районе – водитель и пассажир иномарки в больнице-1

46-летняя женщина за рулем Hyundai, выезжая со второстепенной дороги, не уступила 42-летнему водителю МАЗ, который двигался по главной дороге со стороны Минска в направлении Колодищей. В результате машины столкнулись. В ДТП пострадали 12-летний пассажир Hyundai и водитель – мать несовершеннолетнего. Установлено, что ребенок был пристегнут ремнем безопасности. Пострадавшие госпитализированы.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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