На МКАД грузовик пробил дорожное ограждение и выехал на встречную полосу

Новости Беларуси. Днем 21 октября на МКАД было затруднено движение из-за ДТП. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Мингорисполкома, грузовик МАЗ ехал по МКАД со стороны ул. Притыцкого по второй полосе.

Водитель автомобиля отметил, что ему не уступила дорогу машина, которая неожиданно перестроилась перед МАЗом.

Из-за этого он резко затормозил, чтобы не произошло столкновения. Но грузовик занесло на третью полосу, где он столкнулся с Peugeot, врезался в ограждение дороги, пробил его и выехал на встречную полосу.

Предположительно, по «встречке» ехала Skoda, которая столкнулась с лежавшей на полосе частью дорожного ограждения. Из-за аварии на данном участке было ограничено движение в обе стороны.