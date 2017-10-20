В Минске задержали справлявшего нужду в центре города 24-летнего жителя Кёльна

Новости Беларуси. 19 октября в центре Минска был задержан болельщик футбольного клуба «Кёльн».
Как сообщает Sputnik со ссылкой на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Александра Ластовского, 24-летний житель Кёльна справлял нужду на памятный знак «Начало дорог Беларуси» на Октябрьской площади.
Известно, что житель Германии был пьян. Концентрация алкоголя в крови составляла 1 промилле. Молодого человека доставили в РУВД.
Проводится проверка.
Напомним, вчера БАТЭ обыграл футбольный клуб «Кёльн» со счетом 1:0 (подробности здесь).