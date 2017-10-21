Утром 20 октября возле Притыцкого на ходу загорелся «Крайслер»

Новости Беларуси. 20 октября в утренний час пик на МКАД в районе улицы Притыцкого на ходу воспламенился автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На место прибыли спасатели и скорая.
К счастью, помощь медиков не понадобилась, никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают специалисты.
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Спасатели, прибывшие на место вызова, установили, что произошло загорание электропроводки в моторном отсеке легкового автомобиля Chrysler.
Основными причинами загорания в автомобилях является короткое замыкание электропроводки или механическое разрушение узлов и конструкций. Спасатели напоминают: вовремя проводить обслуживание своих автомобилей только на сертифицированных СТО, а так же проводить все необходимые регламентные работы.