Прямой эфир

Утром 20 октября возле Притыцкого на ходу загорелся «Крайслер»

21 октября 2017 00:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 20 октября в утренний час пик на МКАД в районе улицы Притыцкого на ходу воспламенился автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На место прибыли спасатели и скорая.

К счастью, помощь медиков не понадобилась, никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Утром 20 октября возле Притыцкого на ходу загорелся «Крайслер»-1

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Спасатели, прибывшие на место вызова, установили, что произошло загорание электропроводки в моторном отсеке легкового автомобиля Chrysler.

Основными причинами загорания в автомобилях является короткое замыкание электропроводки или механическое разрушение узлов и конструкций. Спасатели напоминают: вовремя проводить обслуживание своих автомобилей только на сертифицированных СТО, а так же проводить все необходимые регламентные работы.

# происшествия # Фотофакт # Возгорание авто # Ольга Мельченко

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске задержали справлявшего нужду в центре города 24-летнего жителя Кёльна
20 октября 2017 16:13

В Минске задержали справлявшего нужду в центре города 24-летнего жителя Кёльна

В Молодечненском районе мужчину сбил автомобиль скорой
20 октября 2017 16:01

В Молодечненском районе мужчину сбил автомобиль скорой

В Солигорском районе несовершеннолетний водитель мотоцикла въехал в лошадь
20 октября 2017 16:00

В Солигорском районе несовершеннолетний водитель мотоцикла въехал в лошадь