Два пассажирских поезда столкнулись под Барселоной

Новости Испании. В Испании столкнулись два пассажирских поезда: есть погибший, еще более 100 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла недалеко от Барселоны. Поезда двигались по одному железнодорожному пути и врезались «лоб в лоб».

После столкновения один из составов сошел с рельсов. Движение на участке было остановлено.