Прямой эфир

Два пассажирских поезда столкнулись под Барселоной

09 февраля 2019 13:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. В Испании столкнулись два пассажирских поезда: есть погибший, еще более 100 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два пассажирских поезда столкнулись под Барселоной -1

Авария произошла недалеко от Барселоны. Поезда двигались по одному железнодорожному пути и врезались «лоб в лоб».

Два пассажирских поезда столкнулись под Барселоной -4

После столкновения один из составов сошел с рельсов. Движение на участке было остановлено.

Два пассажирских поезда столкнулись под Барселоной -7

На месте работают спасатели и врачи. Правоохранители выясняют все причины случившегося.

# Авария # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Известна дата второй встречи Трампа и Ким Чен Ына
09 февраля 2019 13:00

Известна дата второй встречи Трампа и Ким Чен Ына

В Великобритании самолёт не смог приземлиться из-за сильного ветра
09 февраля 2019 10:20

В Великобритании самолёт не смог приземлиться из-за сильного ветра

Из-под обломков рухнувшего в Стамбуле дома извлекли подростка
08 февраля 2019 14:28

Из-под обломков рухнувшего в Стамбуле дома извлекли подростка