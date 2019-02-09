Два пассажирских поезда столкнулись под Барселоной

Новости Испании. В Испании столкнулись два пассажирских поезда: есть погибший, еще более 100 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. В Испании столкнулись два пассажирских поезда: есть погибший, еще более 100 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авария произошла недалеко от Барселоны. Поезда двигались по одному железнодорожному пути и врезались «лоб в лоб».
После столкновения один из составов сошел с рельсов. Движение на участке было остановлено.
На месте работают спасатели и врачи. Правоохранители выясняют все причины случившегося.