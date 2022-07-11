Мядельские спасатели во время рейда обнаружили перевёрнутую лодку и спасли рыбака

Новости Беларуси. Мядельские спасатели спасли рыбака на озере Мястро. Происшествие произошло в деревне Никольцы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В ходе рейда сотрудники МЧС обнаружили на водоеме лодку без людей. Она была перевернута. При приближении спасатели увидели мужчину. Он держался за лодку и был в спасательном жилете. Рыбака доставили на берег, от медицинской помощи мужчина отказался.