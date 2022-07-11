Не оставляйте ребёнка без присмотра. На фоне жары растёт количество выпавших из окон детей

Новости Беларуси. Открытые окна во время жары и беспечность родителей могут привести к трагедии. Растет количество выпавших из окон малышей. Следователи напомнили правила безопасного поведения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Практика иллюстрирует, что главная причина таких страшных происшествий – невнимательность родителей и родственников. Они занимаются бытовыми делами и оставляют детей совсем без присмотра. В период жаркой погоды с открытыми окнами эта проблема становится еще более актуальной. За 2022 год в Минске произошло уже три трагедии.

Дмитрий Мелешко, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением ребенка из окна, необходимо придерживаться следующих правил: открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром. Во время проветривания открывайте фрамуги и форточки. Если вы все же открываете окна, то не открывайте их больше чем на 10 сантиметров и для этой цели поставьте ограничители. Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых. Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире, малыш может проснуться и полезть к открытому окну.

Спасатели предупреждают: не оставляйте малышей без присмотра, оборудуйте окна специальными запирающими устройствами, а так же помните, что москитные сетки не предотвратят выпадение.