6-летняя девочка утонула на меловом карьере в Волковысском районе

Новости Беларуси. На меловом карьере в Волковысском районе утонул 6-летний ребенок. Предварительно установлено, что к месту, расположенному рядом с домом, девочка пошла одна. Зайдя в воду, она стала тонуть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На дне карьера ребенка обнаружил прохожий и сообщил в правоохранительные органы. На месте происшествия работали следователи. Для установления причины смерти назначена экспертиза.