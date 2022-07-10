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6-летняя девочка утонула на меловом карьере в Волковысском районе

10 июля 2022 10:13
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Новости Беларуси. На меловом карьере в Волковысском районе утонул 6-летний ребенок. Предварительно установлено, что к месту, расположенному рядом с домом, девочка пошла одна. Зайдя в воду, она стала тонуть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

6-летняя девочка утонула на меловом карьере в Волковысском районе-1

На дне карьера ребенка обнаружил прохожий и сообщил в правоохранительные органы. На месте происшествия работали следователи. Для установления причины смерти назначена экспертиза.  

6-летняя девочка утонула на меловом карьере в Волковысском районе-4

Тем временем специалисты еще раз напоминают родителям, что дети довольно часто без разрешения взрослых проводят свободное время на берегу водоемов, и в некоторых случаях это заканчивается трагедией для всей семьи.  

# Утопления # происшествия # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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