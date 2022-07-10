6-летняя девочка утонула на меловом карьере в Волковысском районе
Новости Беларуси. На меловом карьере в Волковысском районе утонул 6-летний ребенок. Предварительно установлено, что к месту, расположенному рядом с домом, девочка пошла одна. Зайдя в воду, она стала тонуть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На дне карьера ребенка обнаружил прохожий и сообщил в правоохранительные органы. На месте происшествия работали следователи. Для установления причины смерти назначена экспертиза.
Тем временем специалисты еще раз напоминают родителям, что дети довольно часто без разрешения взрослых проводят свободное время на берегу водоемов, и в некоторых случаях это заканчивается трагедией для всей семьи.