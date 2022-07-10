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В Могилёвской области семья чуть не сгорела в доме. Людей спас пожарный извещатель

10 июля 2022 11:36
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Новости Беларуси. В Мстиславском районе автономный пожарный извещатель спас жизни семи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёвской области семья чуть не сгорела в доме. Людей спас пожарный извещатель-1

Ранним утром семья из агрогородка Бастеновичи проснулась в дыму и под раздражающие звуки датчика, который установили еще в 2016 году. Прибывших на место пожара спасателей люди ждали уже на улице. В этот момент пламя охватило кровлю дома, а внутри было плотное задымление. В результате происшествия никто не пострадал. Огонь повредил кровлю и перекрытие постройки. Сейчас устанавливается точная причина случившегося.

# Пожар # происшествия # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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