В Могилёвской области семья чуть не сгорела в доме. Людей спас пожарный извещатель

Ранним утром семья из агрогородка Бастеновичи проснулась в дыму и под раздражающие звуки датчика, который установили еще в 2016 году. Прибывших на место пожара спасателей люди ждали уже на улице. В этот момент пламя охватило кровлю дома, а внутри было плотное задымление. В результате происшествия никто не пострадал. Огонь повредил кровлю и перекрытие постройки. Сейчас устанавливается точная причина случившегося.