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МВД: В Беларуси совершено более 10 кибератак на предприятия

26 июля 2019 07:22
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Новости Беларуси. Сотрудники МВД Беларуси сообщают о волне кибератак на отечественные предприятия, в результате которых компании теряют деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД: В Беларуси совершено более 10 кибератак на предприятия-1

Уже зафиксировано более 10 подобных случаев. Как правило, злоумышленники используют вредоносную программу, являющуюся вложением к электронному письму от якобы партнёров. Сотрудники предприятия открывают документ. На экране появляется заставка об обновлении операционной системы.

МВД: В Беларуси совершено более 10 кибератак на предприятия-4


Кирилл Вяткин, заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Республики Беларусь:
Вредоносное вложение, согласно действующему преступному алгоритму, формируют электронное платёжное поручение по перечислению определённой денежной суммы злоумышленнику. С банковского счёта одной из столичных организаций похищена денежная сумма порядка 14 тысяч белорусских рублей.

МВД: В Беларуси совершено более 10 кибератак на предприятия-6


Правоохранители ещё раз напоминают представителям организаций, юристам, секретарям не пренебрегать минимальными правилами информационной безопасности при использовании электронной почты.

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# Интернет-мошенничество # происшествия # Кирилл Вяткин # Фотофакт

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