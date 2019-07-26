МВД: В Беларуси совершено более 10 кибератак на предприятия

Новости Беларуси. Сотрудники МВД Беларуси сообщают о волне кибератак на отечественные предприятия, в результате которых компании теряют деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сотрудники МВД Беларуси сообщают о волне кибератак на отечественные предприятия, в результате которых компании теряют деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже зафиксировано более 10 подобных случаев. Как правило, злоумышленники используют вредоносную программу, являющуюся вложением к электронному письму от якобы партнёров. Сотрудники предприятия открывают документ. На экране появляется заставка об обновлении операционной системы.
Кирилл Вяткин, заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Республики Беларусь:
Вредоносное вложение, согласно действующему преступному алгоритму, формируют электронное платёжное поручение по перечислению определённой денежной суммы злоумышленнику. С банковского счёта одной из столичных организаций похищена денежная сумма порядка 14 тысяч белорусских рублей.
Правоохранители ещё раз напоминают представителям организаций, юристам, секретарям не пренебрегать минимальными правилами информационной безопасности при использовании электронной почты.