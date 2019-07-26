МВД: В Беларуси совершено более 10 кибератак на предприятия

Новости Беларуси. Сотрудники МВД Беларуси сообщают о волне кибератак на отечественные предприятия, в результате которых компании теряют деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже зафиксировано более 10 подобных случаев. Как правило, злоумышленники используют вредоносную программу, являющуюся вложением к электронному письму от якобы партнёров. Сотрудники предприятия открывают документ. На экране появляется заставка об обновлении операционной системы.



Кирилл Вяткин, заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Республики Беларусь:

Вредоносное вложение, согласно действующему преступному алгоритму, формируют электронное платёжное поручение по перечислению определённой денежной суммы злоумышленнику. С банковского счёта одной из столичных организаций похищена денежная сумма порядка 14 тысяч белорусских рублей.