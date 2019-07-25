Житель Старых Дорог разбил металлической трубой 6 автомобилей

Новости Беларуси. 40-летний мужчина разбил металлической трубой 6 автомобилей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. 40-летний мужчина разбил металлической трубой 6 автомобилей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Житель Старых Дорог, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью громил припаркованные авто на улице Армейская. Местные жители пожаловались на шум автосигнализаций и звуки разбитого стекла.
Сотрудники милиции, которые прибыли на место, задержали хулигана. Объяснить причину своего поступка мужчина не смог.