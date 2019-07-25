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Житель Старых Дорог разбил металлической трубой 6 автомобилей

25 июля 2019 20:24
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Новости Беларуси. 40-летний мужчина разбил металлической трубой 6 автомобилей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Житель Старых Дорог разбил металлической трубой 6 автомобилей-1

Житель Старых Дорог, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью громил припаркованные авто на улице Армейская. Местные жители пожаловались на шум автосигнализаций и звуки разбитого стекла.

Житель Старых Дорог разбил металлической трубой 6 автомобилей-4

Сотрудники милиции, которые прибыли на место, задержали хулигана. Объяснить причину своего поступка мужчина не смог.

# ЧП # происшествия # Фотофакт

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