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В Беларуси участились случаи фишинга через Viber: как обезопасить себя?

19 июля 2019 06:46
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Новости Беларуси. Важная информация для граждан от Министерства внутренних дел. Участились случаи хищения денег с банковских карт посредством систем обмена мгновенными сообщениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси участились случаи фишинга через Viber: как обезопасить себя?-1

На мобильный телефон в мессенджерах, соцсетях либо по электронной почте приходит сообщение о якобы заблокированной вашей банковской карте. А для того, чтобы восстановить доступ к счёту, необходимо ввести личные данные.

В Беларуси участились случаи фишинга через Viber: как обезопасить себя?-4

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
Если вы получили сомнительное сообщение от банка в Viber, ни в коем случае не переходите по прикреплённым ссылкам и не вводите никакие данные в предложенные вам анкеты. Проверьте баланс своей карты через банкомат, инфокиоск, мобильный или интернет-банкинг. В случае, если там списана сумма денег, которая не была вами использована, незамедлительно сообщите об этом в службу безопасности банка.

# Интернет-мошенничество # происшествия # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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