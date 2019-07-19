В Беларуси участились случаи фишинга через Viber: как обезопасить себя?

На мобильный телефон в мессенджерах, соцсетях либо по электронной почте приходит сообщение о якобы заблокированной вашей банковской карте. А для того, чтобы восстановить доступ к счёту, необходимо ввести личные данные.

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:

Если вы получили сомнительное сообщение от банка в Viber, ни в коем случае не переходите по прикреплённым ссылкам и не вводите никакие данные в предложенные вам анкеты. Проверьте баланс своей карты через банкомат, инфокиоск, мобильный или интернет-банкинг. В случае, если там списана сумма денег, которая не была вами использована, незамедлительно сообщите об этом в службу безопасности банка.