Два пассажирских автобуса столкнулись около вокзала

Новости Беларуси. Авария на улице Бобруйской. Около 10 утра прямо на терминале главного автовокзала столкнулись два пассажирских автобуса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Городской маршрут №127 поворачивал из крайней левой полосы под путепровод на улицу Бобруйскую.

При повороте он столкнулся с поворачивающим из соседней полосы автобусом с детьми, который направлялся в Санкт-Петербург. Пострадавших не было.