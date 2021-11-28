Мужчина жил один и изрядно любил выпить. В Ерёмино произошёл сильный пожар в доме

Новости Беларуси. Спасатели бьют тревогу. Число погибших на пожарах в Беларуси за 2021 год близится к 600, в прошлом ситуация была куда лучше. Топ печального рейтинга причин занимает зависимость от спиртного – жертвы были пьяны и сами спровоцировали ЧП в 60 % случаев. А день их гибели часто связан с получением каких-либо социальных выплат. При этом последствия посиделок «с огоньком» потом затрагивают и соседей, которые в большинстве случаев предпочитают не вмешиваться в чужую жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как изменить статистику и не привести беду в дом, расскажет Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Это все, что осталось от кирпичного дома в агрогородке Еремино. Неделю назад здесь случился пожар. Когда спасатели приехали на место, то в задымленной комнате на полу обнаружили два трупа: хозяина 55 лет и его 40-летнего гостя. По словам соседей, мужчина жил один и изрядно любил выпить. От чего и пострадал.

О пагубном пристрастии погибшего местные жители знали, но мужчину жалели. Пару лет назад он обморозил ноги и уже не мог работать. Едой и одеждой ему помогали и сельсовет, и соседи. Но ситуация вышла из-под контроля.

Мария Осипенко, жительница агрогородка Еремино:

Пили, да и все. Он был в магазине как раз, в 9 часов или в 10. Взял две пачки вина, пришли и выпили. Легли, заснули и сгорели. Считать это ЧП случайностью нельзя. По предварительной версии, причиной пожара стал не затушенный окурок. Схема одна – выпил, закурил, уснул. Финалом таких посиделок в лучшем случае становятся подкопченные стены, в худшем – потеря дома или смерть. Но на чужих ошибках никто учиться не хочет.

– Курите?

– Курю.

– Слышали, что на соседней улице произошло в воскресенье вечером? Видно, где курите. А на улицу выходить не пробовали?

– Пробовал.

– Так чего не выходите? А говорите, в кровати не курите!

– Это давно было.

– Когда, вчера? Хозяин этого дома лично знал погибшего.

Александр Драчев, житель агрогородка Еремино:

Когда горело, когда тушили, я там до двух ночи был. Потому что это мой знакомый был, он здесь проживал у меня. Но последнее время он с кем-то запил, с тем и сгорел.

Местная власть, милиция и соцслужбы подобные адреса помнят наизусть. Наведываться по ним приходится несколько раз в месяц. Примерный портрет тех, кто в зоне риска: безработный, пьющий, живет с пожилым родителем. Владимиру Шенько 75 лет, в его доме прописан старший сын.

Владимир Шенько, житель агрогородка Еремино:

Приходит с работы, идет в комнату, и все. Я с ним почти не разговариваю. Он и пьет, и курит. Что я могу сделать? Всю жизнь меня вот так мучает, да и все. Каждый день говорю, каждый божий день. В отчаянии мужчина сам просит отправить сына в лечебно-трудовой профилакторий. Тем, кто оступился, всегда идут на встречу – помогают с трудоустройством, оплачивают кодирование. Но для этого нужно желание человека остановиться и изменить свою жизнь.