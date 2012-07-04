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Мужчина утонул на Свислочи 3 июля, упав с лодки, которая протаранила катер

04 июля 2012 14:10
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Новости Беларуси. 3 июля в 16 часов 21 минуту на 101 от прохожих поступило сообщение о столкновении прогулочного катера «Альтаир» и прогулочной весельной лодки «Промо-350» на акватории р.Свислочь в районе ул.Сторожевской,8 в 80 метрах от берега (глубина 3 метра). В результате столкновения лодка перевернулась, и три человека оказались в воде, – сообщили ctv.by в МЧС.

Двоих (девушку 1988 года рождения и мужчину 1983 года рождения) ещё до приезда спасателей вытащили из воды проплывающие на катамаране люди. Спасённым оказали  психологическую помощь специалисты МЧС. 

В 17.13 на дне реки водолазы извлекли труп 28-летнего мужчины (брата спасенной женщины).

Причины столкновения выясняются. Со слов очевидцев, «прогулочный катер двигался по экскурсионному маршруту по акватории р.Свислочь, когда в районе улицы Сторожевской ему наперерез стала двигаться весельная лодка с тремя людьми. Капитан катера подал предупредительный сигнал и предпринял возможный маневр для предотвращения столкновения. Лодка не изменила курс движения и столкнулась с кормой катера, в результате чего перевернулась и люди оказались в воде».

На Свислочи столкнулись катер и вёсельная лодка. 28-летний мужчина утонул

# происшествия # Аварии # МЧС # Парад в Минске 3 июля

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