Представитель «Белавиа» рассказала, что стало с белорусами, которые не смогли вылететь из Турции

Новости Беларуси. Прилет рейса «Белавиа» из Измира (Турция) в Минск сегодня задерживался по техническим причинам. В ходе подготовки к вылету пилоты Ту-154М выявили неисправность, которая не могла быть устранена собственными силами экипажа.

«Техническая неполадка возникла в Измире, наши техники немедленно вылетели на запасном судне в Турцию. Самолет с 155 пассажирами приземлился сегодня в 5.35 утра. Неисправности, которые вчера возникли в самолете «Белавиа», были устранены в аэропорту Измира и воздушное судно сегодня утром в 8.26 вернулось в Минск. Во время ожидания всем пассажирам было предложено горячее питание. Авиакомпания приносит свои извинения пассажирам и ожидающим за причиненные неудобства и будет стремиться, чтобы их больше не происходило», - сообщила корреспонденту ctv.by Ольга Герасенко, специалист по связям с общественностью авиакомпании «Белавиа».