Пьяного грибника из Бобруйска переехал неизвестный поезд под Осиповичами

О трагедии сообщил на форуме СТВ Александр Марченко, пресс-секретарь УВД на транспорте МВД Республики Беларусь.

Александр Марченко:

25 июня в 23.37 на 377 километре перегона Татарка-Мирадино (вблизи деревни Татарка Осиповичского района) поездом травмирован 34-летний неработающий житель Бобруйска.

Работница железной дороги получила информацию по радиосвязи от машиниста грузового поезда сообщением Осиповичи-Калинковичи. Локомотивная бригада в пути следования заметила лежащего в соседней колее человека без движения и сообщила об этом дежурной по станции. Дальше последовал сигнал о происшествии в милицию и скорую медицинскую помощь.

На месте происшествия, в 100 метрах от железнодорожного переезда, сотрудники Осиповичского ОВДТ обнаружили мужчину с признаками железнодорожного травмирования, лежащего в колее. Пострадавший был доставлен в больницу с диагнозом: ампутация верхней трети левого бедра, нижней трети правой голени, обширные ссадины брюшной стенки, поясничной области, оскольчатый перелом черепа, рваные раны головы, оскольчатый перелом таза.

Несмотря на проведение реанимационных мероприятий 26 июня в 01.45 от полученных телесных повреждений пациент скончался. Со слов очевидцев, до трагедии мужчина находился в лесу и собирал грибы. Затем его видели на территории станции в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время по данному факту продолжается проверка, выясняются обстоятельства трагедии, в том числе, каким поездом был сбит пешеход. Известно, что погибший ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст.17.3 КоАП Беларуси.