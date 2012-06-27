Вадим Зайцев: Уголовное дело по жлобинскому террористу будет направлено в суд в течение 10 дней

Новости Беларуси, Гомельская область. Председатель комитета Госбезопасности Беларуси Вадим Зайцев сообщил, что уголовное дело по жлобинскому террористу будет направлено в суд в течение 10 дней. В настоящее время подозреваемый проходит психологическую экспертизу.

21-летнего молодого человека задержали 24 мая в Жлобине. С помощью емкостей с зажигательной смесью и самодельного взрывного устройства он пытался совершить теракт в отношении сотрудников подразделения МВД. 1 июня ему было предъявлено обвинение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Зайцев, председатель Комитета госбезопасности Республики Беларусь:

Несложное уголовное дело. Оно практически завершено, поскольку налицо были все доказательства по попытке совершения акта терроризма. В течение 10 дней дело будет передано в суд. Как только закончится психологическая экспертиза.

КГБ Беларуси проводит психиатрическую экспертизу «жлобинского террориста»

Попытка теракта в Жлобине могла быть местью за перекрытые каналы незаконной миграции в ЕС, сообщили в КГБ Беларуси. Следствие подтверждает приверженность обвиняемого к идеям радикального исламизма. По его заявлениям, основной целью совершения теракта было устрашение населения и стремление отомстить милиции за перекрытие ряда каналов нелегальной миграции в Европу. Эту версию сейчас прорабатывает следствие.

24 мая сотрудники милиции задержали мужчину в маске с надписью на арабском языке, который планировал привести в действие самодельное взрывное устройство мощностью — 5 кг в тротиловом эквиваленте.

Оперативная съёмка:

- Я собирался стать шахидом, взорвать себя. Я одел маску, когда пришёл к гаражам. В составе устройства были гвозди, поражающие элементы.

Александр Антонович, начальник центра информации и общественных связей КГБ Республики Беларусь:

Продолжается поиск его связей с другими организованными преступными группами, в том числе траснграничными группами радикальной исламистской направленности. По заявлениям самого обвиняемого, взрывчатку он изготовил самостоятельно, почерпнув информацию на интернет-сайтах радикальной направленности. Проводится также психиатрическая экспертиза самого обвиняемого.

В Жлобине мужчина в маске бросил в милиционера бомбу, в его сумке нашли взрывчатку

Новости Беларуси. В Жлобине, Гомельской области, 24 мая в полдень у здания местного РОВД внимание сотрудников милиции привлек прохожий с сумками и в маске. Когда к нему направились оперативники, мужчина бросил в их сторону бутылку с зажигательной смесью. Возгорания не произошло лишь по счастливой случайности.

Злоумышленника задержали. При обыске в его сумке правоохранители нашли самодельное взрывное устройство мощностью в 5 кг в тротиловом эквиваленте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на совершение акта терроризма» и начато совместное расследование оперативно-следственной группой КГБ и Следственным комитетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Антонович, начальник центра информации и общественных связей КГБ Республики Беларусь:

Полученные первичные данные указывают на наличие связей задержанного с организованной преступной группой, которая занималась переправкой граждан Афганистана в страны Западной Европы. Помимо этого обращает на себя внимание факт задержания в мае текущего года в Гомельской области сотрудниками спецподразделения одного из лидеров организованной преступной группы.