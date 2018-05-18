СК: устанавливаются обстоятельства контрабанды калийных удобрений в Польшу

Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства крупной контрабанды калийных удобрений в Польшу.

По информации СК, 46-летний уроженец Орши и 6 его подельников незаконно перевезли в Польшу более 12 тысяч тонн минеральных калийных удобрений. Незаконная деятельность продолжалась более двух лет – с января 2010 по апрель 2012.

Калийные удобрения были производства ОАО «Беларуськалий». Их цена составила более 3,6 миллионов рублей.

Весь товар перевозился по поддельным документам с указанием реквизитов ряда подконтрольных фигурантам фирм на территории России.

Следственный комитет Республики Беларусь:

Для переправки товара через границу они предоставляли в таможенные органы государств-участников таможенного союза России и Беларуси заведомо ложные сведения о том, что калийные удобрения изготовлены российскими компаниями: ОАО «Уралкалий», ОАО «Сильвинит», ОАО «Новомосковская Акционерная Компания «Азот».

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда» в отношении семерых человек – здесь подробнее.

Продолжают устанавливаться обстоятельства произошедшего.