«Обряды» совершались на дому и на выезде. Житель Лиды брал с людей деньги за снятие порчи

Новости Беларуси. В Лиде мужчина брал с людей деньги за снятие порчи.

По информации УВД Гродненского облисполкома, 54-летний житель Лиды предлагал людям избавиться от проблем и наладить жизнь при помощи его сверхспособностей и высших сил.

Услуги были не бесплатные. Мужчина принимал за них разную валюту.

Установлено, что к лидчанину обратились две женщины за помощью. Он провел обряд снятия порчи и подарил женщинам защитные обереги из пластика.

Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:

Потерпевшие ждали несколько месяцев, что жизнь изменится, проблемы уйдут, ведь все процедуры проделаны и оплачены. Но ничего не менялось, и женщины обратились за помощью в милицию.

У одной из женщин житель Лиды взял 165 евро, а у второй – 100 долларов, 60 евро и 40 рублей.

«Обряды» совершались и на дому, и на выезде.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».