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32-летний водитель такси сбил пьяного велосипедиста в Бресте

18 мая 2018 11:17
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Новости Беларуси. В Бресте автомобиль такси совершил наезд на пьяного велосипедиста.

По информации ГАИ Брестской области, авария произошла 18 мая ночью.

За рулем автомобиля такси Toyota находился 32-летний мужчина. Он совершил наезд на 39-летнего местного жителя, который ехал на велосипеде слева направо относительно движения машины.

Велосипедиста госпитализировали. У пострадавшего закрытый оскольчатый перелом нижней трети обеих костей правой голени со смещением. Мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Водитель такси с 2008 года по нынешнее время привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 28 раз.

По факту ДТП проводится проверка.

В середине мая под Червенем Peugeot занесло, и автомобиль оказался на кладбище – здесь подробнее.

# Авария в Брестской области # происшествия

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