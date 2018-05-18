32-летний водитель такси сбил пьяного велосипедиста в Бресте

Новости Беларуси. В Бресте автомобиль такси совершил наезд на пьяного велосипедиста.

По информации ГАИ Брестской области, авария произошла 18 мая ночью.

За рулем автомобиля такси Toyota находился 32-летний мужчина. Он совершил наезд на 39-летнего местного жителя, который ехал на велосипеде слева направо относительно движения машины.

Велосипедиста госпитализировали. У пострадавшего закрытый оскольчатый перелом нижней трети обеих костей правой голени со смещением. Мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Водитель такси с 2008 года по нынешнее время привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 28 раз.

По факту ДТП проводится проверка.