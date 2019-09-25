Мужчина продавал щенков смешанных пород под видом немецких овчарок

Новости Беларуси. Мужчина продавал обычных щенков под видом немецких овчарок.

По информации УСК по Гродненской области, расследуется уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, который обвиняется в мошенничестве. Он продавал щенков смешанных пород под видом собак породы «немецкая овчарка». Цена за одного щенка составляла от 100 до 300 долларов США. Причем мужчина знал, что продает непородистых питомцев.

Выяснилось, что мужчина входил в доверие к покупателям, предоставляя возможность оплатить щенков в рассрочку. Он указывал в договорах в предмете сделки «щенков собак», при этом не упоминая породу собаки.

В результате действий злоумышленника пострадало 250 граждан. Они переставали выплачивать деньги после того, как выясняли, что приобретенные ими собаки – непородистые. Мужчина же подавал судебные иски, используя договоры купли-продажи животных.

Потерпевшие рассказали, что мужчина представлялся заводчиком собак «немецкая овчарка». Он рассказывал, что реализует собак силовым ведомствам. Злоумышленник обещал позже предоставить покупателям родословную щенков, но не делал этого.

В настоящее время мужчина заключен под стражу. Следователи просят всех, кто пострадал от действий заводчика собак, обращаться по телефонам 8 (015) 572-40-40 или 102.