Чёрный столб дыма был виден с любой точки Гомеля: в промзоне горел ангар

Новости Беларуси. Столб чёрного дыма вечером 25 сентября был виден из любой точки Гомеля. Серьёзный пожар произошёл в одной из промзон областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Столб чёрного дыма вечером 25 сентября был виден из любой точки Гомеля. Серьёзный пожар произошёл в одной из промзон областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огнём повреждён металлический ангар частной компании занимающейся производством акриловых ванн и чаш для бассейнов. Также пострадала часть готовой продукции и технологическое оборудование.
Пожар ликвидирован спустя 43 минуты, после сообщения на телефон службы спасения. Пострадавших нет.
Причина возгорания устанавливается. Основная версия случившегося – нарушение правил эксплуатации отопительных устройств.