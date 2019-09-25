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Чёрный столб дыма был виден с любой точки Гомеля: в промзоне горел ангар

25 сентября 2019 08:03
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Новости Беларуси. Столб чёрного дыма вечером 25 сентября был виден из любой точки Гомеля. Серьёзный пожар произошёл в одной из промзон областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чёрный столб дыма был виден с любой точки Гомеля: в промзоне горел ангар-1

Огнём повреждён металлический ангар частной компании занимающейся производством акриловых ванн и чаш для бассейнов. Также пострадала часть готовой продукции и технологическое оборудование.

Чёрный столб дыма был виден с любой точки Гомеля: в промзоне горел ангар-4

Пожар ликвидирован спустя 43 минуты, после сообщения на телефон службы спасения. Пострадавших нет.

Чёрный столб дыма был виден с любой точки Гомеля: в промзоне горел ангар-7

Причина возгорания устанавливается. Основная версия случившегося – нарушение правил эксплуатации отопительных устройств.

Чёрный столб дыма был виден с любой точки Гомеля: в промзоне горел ангар-10

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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