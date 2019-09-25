В Вене белорус с напарником ограбили ювелирный магазин

Новости Австрии. На окраине Вены произошло ограбление ювелирного магазина.
По информации vienna.at, утром 23 сентября двое мужчин разбили витрину одного из ювелирных магазинов. Затем злоумышленники выстрелили несколько раз в воздух. В момент нападения в помещении находился ювелир с дочерью. В результате происшествия они были травмированы.
Злоумышленники забрали украшения и убежали. Их пытался преследовать хозяин магазина, но мужчины скрылись на автомобиле, который был припаркован неподалеку.
Машина грабителей была обнаружены рядом с чешской границей. Правоохранители опубликовали фото нападавших. СМИ сообщают, что один из них – белорус.
Подозреваемым в ограблении ювелирного магазина в Минске, которое произошло в августе, предъявлено обвинение. Действия нападавших квалифицированы по статье «Разбой» (читать дальше).