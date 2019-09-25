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В Вене белорус с напарником ограбили ювелирный магазин

25 сентября 2019 08:02
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Новости Австрии. На окраине Вены произошло ограбление ювелирного магазина.  

По информации vienna.at, утром 23 сентября двое мужчин разбили витрину одного из ювелирных магазинов. Затем злоумышленники выстрелили несколько раз в воздух. В момент нападения в помещении находился ювелир с дочерью. В результате происшествия они были травмированы.  

В Вене белорус с напарником ограбили ювелирный магазин-1

Фото: APA/LPD Wien  

Злоумышленники забрали украшения и убежали. Их пытался преследовать хозяин магазина, но мужчины скрылись на автомобиле, который был припаркован неподалеку.   

Машина грабителей была обнаружены рядом с чешской границей. Правоохранители опубликовали фото нападавших. СМИ сообщают, что один из них – белорус.   

Подозреваемым в ограблении ювелирного магазина в Минске, которое произошло в августе, предъявлено обвинение. Действия нападавших квалифицированы по статье «Разбой» (читать дальше).  

# Ограбление # происшествия

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