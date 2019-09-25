В Вене белорус с напарником ограбили ювелирный магазин

По информации vienna.at, утром 23 сентября двое мужчин разбили витрину одного из ювелирных магазинов. Затем злоумышленники выстрелили несколько раз в воздух. В момент нападения в помещении находился ювелир с дочерью. В результате происшествия они были травмированы.

Злоумышленники забрали украшения и убежали. Их пытался преследовать хозяин магазина, но мужчины скрылись на автомобиле, который был припаркован неподалеку.

Машина грабителей была обнаружены рядом с чешской границей. Правоохранители опубликовали фото нападавших. СМИ сообщают, что один из них – белорус.