Бизнесмен из Минска обманул 14 партнёров на сумму более 62 тысяч рублей

Новости Беларуси. Предприниматель из Минска обманул 14 партнеров по бизнесу.

По информации МВД Беларуси, мужчина стал предпринимателем около 3 лет назад. Он открыл парикмахерскую и несколько продуктовых магазинов в Минске. Когда бизнес начал разваливаться, мужчина поменял место регистрации одной фирмы на Осиповичский район и открыл еще две точки продажи продуктов питания и предметов первой необходимости. Вся коммерческая деятельность бизнесмена была сосредоточена в этих двух объектах.

Позже правоохранители выяснили, что мужчина создал предприятия, от имени которых заключил около 40 договоров с различными субъектами хозяйствования. Он отгружал продукцию и продавал через свои фирмы. Вся выручка доставалась бизнесмену. Работники получали свою зарплату – заранее оговоренную сумму.

Со временем мужчина довел свои фирмы до банкротства, потому что не вкладывался в развитие своего бизнеса, а только изымал средства. В итоге мужчина завладел товарно-материальными ценностями 14 субъектов хозяйствования на сумму более 62 тысяч белорусских рублей. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».