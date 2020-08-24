Мужчина похитил друга жены и избил. Пострадавший молчал, чтобы не разрушать семью

Новости Беларуси. В Речице мужчина ревновал жену к её знакомому, поэтому похитил и избил его. Потерпевший пошёл в милицию, только когда семья собралась разводиться.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, в начале августа за помощью к милиционерам обратился 35-летний житель райцентра. Он пояснил, что минувшей зимой его похитили, а потом ему причинили телесные повреждения.

Выяснилось, что заявитель знаком с подозреваемыми. Он общался с женой одного из них в соцсетях. Когда супруг женщины узнал об этом, он начал ревновать и решил «поговорить» с приятелем супруги.

Фигурант вместе с братом и другом поздним вечером приехал к потерпевшему, затащил его в автомобиль, а затем поехал к реке. Там подозреваемый продемонстрировал заявителю пистолет и с использованием электрошокера начал требовать у мужчины графический ключ от его телефона. После этого гражданина продолжили избивать и полуголым тягать по земле.

Через некоторое время пострадавшего снова посадили в машину, отвезли в город и отпустили. Мужчина решил, что не хочет разрушать семью, поэтому прекратил общаться с супругой подозреваемого и не пошёл в милицию. В итоге заявитель всё-таки пришёл к правоохранителям – он узнал, что его знакомая собирается разводиться со своим мужем.

Установлены очевидцы преступления. Потерпевший, когда пытался убежать от преследователей, забежал в одну из квартир и попросил жильцов запомнить имя и фамилию одного из подозреваемых.

Возбуждено уголовно дело по статье «Похищение человека, совершённое группой лиц». Отмечается, что один из фигурантов уже был судим за неуплату алиментов и незаконный оборот наркотиков.