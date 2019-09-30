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В Бресте парень похитил бывшую девушку и увёз в багажнике

30 сентября 2019 11:54
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Новости Беларуси. В Бресте молодой человек похитил девушку и увез ее в багажнике автомобиля.

По информации МВД Беларуси, 30 сентября в 8:38 сотрудники милиции получили сообщение от очевидца. Он рассказал, что наблюдал как мужчина затолкал в багажник автомобиля Volkswagen девушку и уехал.

Уже в 8:45 в милицию позвонила девушка, которая сообщила, что ее похитил бывший парень. Она не сообщила, куда направлялся молодой человек, но смогла рассказать данные водителя. Оперативники Жабинского района обнаружили автомобиль молодого человека, а позже и его самого.

В Бресте парень похитил бывшую девушку и увёз в багажнике-1

Скриншот из видео МВД Беларуси

Пострадавшая 21-летняя сотрудница банка рассказала милиции, что парень избил ее битой за остановкой. Девушка была госпитализирована с травмой головы. 29-летний водитель задержан.

Недавно в Гродненской области парень был избит битой. Потерпевший сказал, что упал (читать далее).  

# Нападение # происшествия

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