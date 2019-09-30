В Бресте парень похитил бывшую девушку и увёз в багажнике

Новости Беларуси. В Бресте молодой человек похитил девушку и увез ее в багажнике автомобиля.

По информации МВД Беларуси, 30 сентября в 8:38 сотрудники милиции получили сообщение от очевидца. Он рассказал, что наблюдал как мужчина затолкал в багажник автомобиля Volkswagen девушку и уехал.

Уже в 8:45 в милицию позвонила девушка, которая сообщила, что ее похитил бывший парень. Она не сообщила, куда направлялся молодой человек, но смогла рассказать данные водителя. Оперативники Жабинского района обнаружили автомобиль молодого человека, а позже и его самого.