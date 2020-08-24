Министерство обороны Беларуси: «Мы расцениваем инцидент как провокацию со стороны Литвы»

Новости Беларуси. 24 августа в Министерстве иностранных дел Беларуси послу Литвы была вручена нота протеста по факту нарушения нашей госграницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, вечером 23 августа в районе погранперехода «Каменный лог» дежурными силами ВВС и войск ПВО нашей страны была пресечена провокация со стороны Литвы. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой.

Олег Орлов, и.о. командующего ВВС и ПВО, начальник авиации Вооруженных Сил Беларуси:

Мы расцениваем данный инцидент как провокацию со стороны Литвы. Может быть, каким-то обывателям покажется, что это факт малозначительный. Но давайте рассмотрим это с других сторон.

Во-первых, любая граница любого государства является неприкосновенной, и это не зависит, ни от того, какое направление ветра на данный момент в районе границы, ни от желания граждан, скажем так, граждан пошутить, позапускать шарики.

Во-вторых, эти на первый взгляд безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности выполнения полетов, в том числе и гражданскими судами.

И в-третьих, никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее.

Действия наших летчиков расцениваю как абсолютно соответствующие нашему и международному законодательству. Наши летчики действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля. Нарушения государственной границы Литовской Республики не было.