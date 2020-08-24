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В Ивьевском районе велосипедист попал под колёса автомобиля

24 августа 2020 11:18
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Новости Беларуси. 23 августа около половины одиннадцатого вечера в деревне Заберезь Ивьевского района произошёл смертельный наезд.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, неустановленный водитель за рулём автомобиля двигался по улице Заречной. В какой-то момент 51-летний велосипедист, который ехал в попутном направлении, попал под колёса машины.

Мужчина от полученных травм погиб на месте. Отмечается, что велосипед был оборудован световозвращающими элементами. Выясняются все детали происшествия.

В середине августа в Крупском районе Skoda сбила человека. Он сидел на проезжей части – подробности здесь.

# Авария в Гродненской области # происшествия

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