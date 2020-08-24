В Ивьевском районе велосипедист попал под колёса автомобиля

Новости Беларуси. 23 августа около половины одиннадцатого вечера в деревне Заберезь Ивьевского района произошёл смертельный наезд.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, неустановленный водитель за рулём автомобиля двигался по улице Заречной. В какой-то момент 51-летний велосипедист, который ехал в попутном направлении, попал под колёса машины.

Мужчина от полученных травм погиб на месте. Отмечается, что велосипед был оборудован световозвращающими элементами. Выясняются все детали происшествия.