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МВД составило 79 протоколов после массовых мероприятий 23 августа

24 августа 2020 11:07
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Новости Беларуси. 79 протоколов – такую цифру 24 августа озвучили в МВД после массовых мероприятий, которые накануне прошли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разрешения на подобные акции от городской власти не было, соответственно, их проведение незаконно.    

МВД составило 79 протоколов после массовых мероприятий 23 августа-1

Организаторы протестов с помощью соцсетей собрали на улицах Минска 23 августа большое число людей. По данным силового ведомства, около 20 тысяч. В Бресте и Гродно – больше 3 тысяч человек.

Сохранить порядок и обеспечить безопасность каждому белорусу были призваны правоохранители. Они, как и раньше, призывают не идти на поводу у зачинщиков несанкционированных акций и не поддаваться на провокации, чтобы не стать заложниками нештатной ситуации. За организацию и проведение незаконных общественно-политических мероприятий грозит административная и даже уголовная ответственность.

МВД составило 79 протоколов после массовых мероприятий 23 августа-4

А именно – штраф свыше тысячи рублей, в отдельных случаях – срок лишения свободы может достигать 15 лет. 

# Национальная безопасность # происшествия # Фотофакт

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