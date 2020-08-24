МВД составило 79 протоколов после массовых мероприятий 23 августа

Новости Беларуси. 79 протоколов – такую цифру 24 августа озвучили в МВД после массовых мероприятий, которые накануне прошли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разрешения на подобные акции от городской власти не было, соответственно, их проведение незаконно.

Организаторы протестов с помощью соцсетей собрали на улицах Минска 23 августа большое число людей. По данным силового ведомства, около 20 тысяч. В Бресте и Гродно – больше 3 тысяч человек.

Сохранить порядок и обеспечить безопасность каждому белорусу были призваны правоохранители. Они, как и раньше, призывают не идти на поводу у зачинщиков несанкционированных акций и не поддаваться на провокации, чтобы не стать заложниками нештатной ситуации. За организацию и проведение незаконных общественно-политических мероприятий грозит административная и даже уголовная ответственность.