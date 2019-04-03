Трёхлетнего малыша обсыпал раскалёнными углями друг

Новости Беларуси. За прошедшие сутки на территории Минской области зарегистрировано 5 пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. За прошедшие сутки на территории Минской области зарегистрировано 5 пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Один человек погиб. Возгорание произошло в деревянном доме села Прилепы Смолевичского района. Помещение использовалось только для сезонного проживания. Причина пожара устанавливается.
А вот в Борисовском районе трехлетний мальчик во время игры с огнем получил ожоги. Его осыпал углем из костра маленький друг. Мальчик госпитализирован в больницу.