Что и как можно сжигать на своём участке

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС: Сейчас все отправляются на свои дачные участки, наводят порядок. Разрешается на приусадебном участке разводить костёр, однако необходимо подготовить площадку, окопать для того, чтобы это был контролируемый процесс, постоянно находиться, никуда не уходить. Всегда у вас под рукой должно быть ведро с водой, это может быть штыковая лопата, может быть огнетушитель – все средства, которые в случае, если что-то вдруг пойдёт не так, помогут вам быстро сориентироваться. И пожалуйста, мы призываем наших граждан исключить данный процесс, когда ветрено, потому что вы подвергаете опасности прежде всего себя, своих родных и близких.

Траву на участке жечь нельзя, а вот сжигать какой-то мусор можно, если всё это как-то обезопасил?

Анастасия Швайбович:

Да. И главное – безопасное расстояние от здания, сооружений. Достаточно 10 м для того, чтобы вы защитили свой дом. Если мы говорим о мангалах либо гриле, то 4 м от здания и не нужно располагать под кронами деревьев.